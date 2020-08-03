Мосгорсуд оставил под арестом фигуранта дела о торговле детьми

Судья принял решение оставить под арестом обвиняемого в торговле детьми Тараса Ашиткова. Позже будут рассмотрены жалобы на меру пресечения в отношении остальных арестованных.

«Оставить решение об избрании в отношении Тараса Ашиткова меры пресечения в виде заключения под стражу без изменения», — приводит слова судьи РИА «Новости». Решение было принято в понедельник, 3 августа.

По версии следствия, в 2014–2020 годах в Москве сотрудники и руководители частных медицинских центров предоставляли услуги суррогатных матерей. Таким образом было нарушено законодательство РФ в области использования вспомогательных репродуктивных технологий.

По делу о торговле детьми проходят восемь человек. При этом СК объявил в розыск основного фигуранта. Это юрист Константин Свитнев. Следствие обвиняет его по статье «Торговля людьми, повлекшая по неосторожности смерть, причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего или иные тяжкие последствия в составе организованной группы».

В июне в московской квартире были найдены пятеро младенцев, которые должны были отправиться к своим новым родителям в Китай, однако этому помешала пандемия. Позже следователи выяснили, что дети были рождены от суррогатных матерей.