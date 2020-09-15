Мосгорсуд оставил обвиняемого в госизмене советника главы Роскосмоса в СИЗО до декабря

«Постановление Лефортовского районного суда Москвы оставить без изменений, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — приводит агентство слова судьи Евгения Жигалева.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Слушателей пустили в зал на оглашение постановления.

Ивана Сафронова задержали 7 июля. Его арестовали по подозрению в госизмене и отправили в СИЗО «Лефортово». Следствие считает, что Сафронов мог передать секретные сведения спецслужбам Чехии. Сам он с обвинением не согласен. В начале сентября Лефортовский суд Москвы отказался выпустить советника главы Роскосмоса из следственного изолятора под залог в семь миллионов рублей.

По данным материалов дела, Сафронов передавал секретные данные через свой персональный компьютер из дома, а а в качестве паролей использовал отрывки из книги историка Роя Медведева «Путешествие через эру Ельцина» на английском языке.