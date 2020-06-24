Мосгорсуд оставил Михаила Абызова под арестом еще на три месяца

Вместе с бывшим чиновником под стражей останутся и другие фигуранты этих дел. Среди них бывший генеральный директор компании «Региональные электрические сети» Сергей Ильичев, экс-генеральный директор бизнес-группы «Ру-Ком», президент Новосибирской региональной федерации самбо Николай Степанов, председатель совета директоров ООО «Первый строительный фонд» Александр Пелипасов, замгендиректора «Ру-Кома» Михаил Русаков и директор по экономике и финансам «РЭМиС» Галина Фрайденберг.

По версии следствия, Михаил Абызов создал преступную группу, при помощи которой он похитил и разместил на счетах за границей четыре миллиарда рублей, которые принадлежали «Сибирской энергетической компании» и компании «Региональные электрические сети».

Своей вины никто из фигурантов дела не признал.

Абызова обвинили в особо крупном мошенничестве, создании и участии в преступном сообществе, а также в незаконном занятии предпринимательской деятельностью.

Во время работы на посту министра Абызов имел доли в ряде компаний, которые он продал в 2018 году. Таким образом ему удалось незаконно легализовать около 32 миллиардов рублей. При этом его адвокаты заявили, что сделка была согласована с Федеральной антимонопольной службой и к компаниям Абызов тогда не имел отношения.

Следователи считают, что от действий группировки пострадали экономическое развитие и энергетическая безопасности Новосибирской области и Алтайского края.

Бывшего министра задержали в марте прошлого года. С того времени он находится в Следственном изоляторе. За то время, что он содержался под стражей, он успел жениться. Торжество прошло в СИЗО «Лефортово» 25 марта этого года, когда в Москве был режим самоизоляции.