Задержание готовившего теракт в Крыму украинского морпеха сняли на видео

Готовившего теракт в одном из торговых центров Симферополя бывшего украинского морпеха задержали в его квартире. Предоставленное Центром общественных связей ФСБ России видео с места события опубликовало РИА «Новости».

На опубликованных кадрах видно, как правоохранители заходят в квартиру подозреваемого. В ходе обыска они нашли в помещении государственную символику Украины, награды за участие в боевых действиях в Донбассе в составе ВСУ, а также компоненты самодельного взрывного устройства. В конце ролика показаны фотографии военного прошлого задержанного. В частности, как он стреляет из автомата.

В ЦОС ФСБ сообщили, что задержали жителя Симферополя 1988 года рождения. Бывший украинский военный придерживался теорий неонацизма и по указанию кураторов из украинского полка «Азов»* готовил взрыв и поджог торгово-развлекательного центра Симферополя.

В ходе обысков у подозреваемого изъяли экстремистскую литературу, атрибутику украинских боевых формирований. Кроме того, силовики нашли переписку подозреваемого с его кураторами, где шло обсуждение будущего теракта.

В отношении задержанного завели уголовное дело по статьям «Приготовление к террористическому акту», а также «Незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ».

*«Азов» — запрещенная в России националистическая организация.