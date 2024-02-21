Криминал 21 февраля 2024, 14:23 Моряку присудили 15 лет тюрьмы за убийство сожительницы на Камчатке

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В Петропавловске-Камчатском суд приговорил моряка к 15 годам тюрьмы за убийство сожительницы. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Камчатского края.

Случай произошел еще в сентябре прошлого года. Вернувшись из очередного рейса, мужчина узнал, что его сожительница ушла к его другу. На следующий день он пришел к приятелю и ударил его ножом не менее восьми раз. Затем он напал и на бывшую возлюбленную.

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От нескольких ударов ножом женщина скончалась на месте до приезда скорой помощи. Пострадавшему мужчине удалось выжить.