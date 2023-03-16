Эксклюзив 16 марта 2023, 15:25 Морил голодом и растил праноеда. Соседка блогера в Сочи обвинила его в гибели ребенка Соседка блогера-сыроеда Максима Лютого в Сочи рассказала, как его жена питалась тайком

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Возлюбленная блогера-сыроеда, фрукторианца и праноеда Максима Лютого во время беременности тайком питалась у соседей, но это не спасло их ребенка — 8 марта месячный младенец скончался. Соседка пары в пригороде Сочи рассказала «360» об их совместной жизни.

Пара поселилась в поселке Вардан в 2022 году, а 11 февраля без присмотра врачей у них родился сын. Он отказывался есть и 8 марта скончался по пути в больницу. Соседка допустила, что решение рожать дома могло быть обоюдным из-за моды, но воспитать праноеда хотел глава семейства.

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«Она приходила беременная в соседский дом и кушала из-под полы. Ее кормили знакомые девочки капустой, потому что, видимо, он даже не давал есть», — рассказала женщина.

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Местные ходили к блогеру на йогу, он устраивал ретриты на 15–20 человек, но в рассказы Лютого о высшей миссии, спасении мира, насыщении солнцем и на другие темы верили не все. Соседка вспомнила, что даже мужчины жаловались на его слишком грубое обращение с женщинами.

«Для похудения можно было к нему ходить, йога там была — нормальные адекватные девочки преподавали. <…> Наверное, его девушка была под сильным давлением, в позиции жертвы. Просто жесткий абьюзер, психопат с садистическими наклонностями», — сказала она.

Следком задержал 33-летнюю мать ребенка по обвинению в причинении смерти по неосторожности. Ей грозит домашний арест, а в будущем до двух лет тюрьмы.