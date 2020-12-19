Мордовского священника арестовали по подозрению в истязании и насилии над детьми

«Судом удовлетворено ходатайство следователя СК об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца в отношении 54-летнего мужчины, обвиняемого в совершении иных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней (часть 4 статьи 132 УК РФ)», — сказано в сообщении.

На священнослужителя заведено два уголовных дела по статьям «Истязания» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних», а также «Совершение иных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней».

В семье священника воспитывались 12 детей, шесть из них — приемные. По версии следствия, в период с 1996 по 2020 год он систематически избивал, морил голодом и лишал сна шестерых детей. Одна из потерпевших заявила следствию, что в 2005 и 2012 годах, когда ей было шесть и тринадцать лет соответственно, приемный отец совершил с ней действия сексуального характера.

Как сообщила газета «Столица-С», уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних» также заведено на супругу священника.

В Мордовской епархии прокомментировали РИА «Новости» задержание бывшего настоятеля Никольского храма. Они сообщили, что отвечают за него как за священника. С этой стороны к нему вопросов у них нет, а в семейные отношения они не вправе вмешиваться.