«Морально изнасиловал ребенка». Жительница Новосибирска пожаловалась на преследования бывшего любовника

Жительница Новосибирска Екатерина обвинила бывшего любовника в том, что он всячески преследовал ее, избивал и даже кидался с молотком. При этом полиция все заявления от женщины игнорировала. Дошло до того, что любовник стал приставать к 14-летней знакомой Екатерины. Об этом она рассказала «360».

«Мы с ним расстались уже давно. И он все время бесится из-за того, что я его бросила, уехала в другой город — и вот он мне мстит. Он меня и до этого запугивал. Когда мы с ним были в отношениях — я в любовницах у него ходила — у него были номера всех моих подруг, всех, с кем я общалась. И к ним он тоже приставал. Сейчас уже 10 месяцев я с ним не общаюсь. Он постоянно звонит мне с разных номеров, смотрит мои статусы в социальных сетях», — рассказала Екатерина.

Чашу терпения женщины переполнила история с ее 14-летней знакомой. Однажды девочка вызвала такси, чтобы доехать до дома. Однако за рулем оказался тот самый бывший любовник ее взрослой подруги — он пытался приставать к ней. Когда Екатерина приехала на время в родной город, пострадавшая ей обо всем рассказала.

«Он видит, что у меня реакции нет на него никакой, он решил меня ребенком задеть. Можно сказать, это было моральное изнасилование ребенка: он ее трогал, лапал и лез целоваться», — заявила женщина.

Екатерина опасается, что ее преследователь переключится и на других ее юных знакомых.

Также она вспомнила и другие жестокие вещи, которые мужчина совершал с ней в то время, когда они встречались. Например, однажды она без его ведома отправилась в клуб. В результате любовник нашел ее там, силой затащил в машину, вывез в пустынное место и избил в кровь. И такое происходило регулярно. Также он постоянно громил молотком ее автомобиль.

Екатерина писала заявления в полицию, но знакомый ее бывшего любовника — сотрудник местной полиции — не давал хода ее заявлениям.