02 апреля 2024, 14:23
Монтера пути задержали по делу о столкновении автобуса и поезда под Ярославлем
По уголовному делу о ДТП с автобусом и поездом в Ярославской области, которое унесло жизни семи человек, задержали монтера пути, исполняющего обязанности дежурного по железнодорожному переезду. Медицинское освидетельствование показало, что он был пьян. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
Следователи и криминалисты выяснили, что когда при приближении поезда сработало автоматическое устройство заграждения переезда, монтер опустил их, освободив автобусу проезд. СК будет ходатайствовать об избрании меры пресечения задержанному.Уголовное дело передали в третий отдел по расследованию особо важных дел Западного межрегионального следственного управления на транспорте. Максимальная санкция по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц) — лишение свободы на семь лет.
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Авария случилась на железнодорожном переезде между станциями Шушково и Берендеево Северной железной дороги 1 апреля. Родным жертв выплатят по три миллиона рублей.
О том, что ДТП случилось по вине пьяного диспетчера переезда, заявил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
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