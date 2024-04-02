Важное 02 апреля 2024, 14:23 Монтера пути задержали по делу о столкновении автобуса и поезда под Ярославлем Cao Yang/XinHua / Global Look Press

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По уголовному делу о ДТП с автобусом и поездом в Ярославской области, которое унесло жизни семи человек, задержали монтера пути, исполняющего обязанности дежурного по железнодорожному переезду. Медицинское освидетельствование показало, что он был пьян. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Следователи и криминалисты выяснили, что когда при приближении поезда сработало автоматическое устройство заграждения переезда, монтер опустил их, освободив автобусу проезд. СК будет ходатайствовать об избрании меры пресечения задержанному.

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Авария случилась на железнодорожном переезде между станциями Шушково и Берендеево Северной железной дороги 1 апреля. Родным жертв выплатят по три миллиона рублей.

О том, что ДТП случилось по вине пьяного диспетчера переезда, заявил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.