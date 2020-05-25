    25 мая 2020, 01:19

    Момент задержание стрелков из ЖК «Ясный» попал на видео

    Анастасия Кукова, Екатерина Земская

    Источник «360» передал редакции видео, на котором запечатлен момент задержания подозреваемых в перестрелке, устроенном в жилищном комплексе «Ясный». Происходящее зафиксировала домовая камера видеонаблюдения.
    Момент задержание стрелков из ЖК «Ясный» попал на видео

    На видео попали двери лифта в паркинге. Группа мужчин забегает на минус первый этаж. Судя по меткам, это восьмая секция первого корпуса жилого комплекса.

    Их преследует вооруженный полицейский. Они пытаются заблокировать дверь и скрыться от него на лифте.

    Ранее СМИ сообщили о задержании девяти человек, подозреваемых в вооруженных разборках во дворах и на парковочной площадке в ЖК «Ясный». Причастность каждого из них к инциденту сейчас выясняется.