Момент похищения младенца из ростовского роддома попал на видео

В социальных сетях появилось видео с камер наблюдения, находящихся около роддома.

На опубликованных кадрах видно, как женщина в домашнем халате несет младенца в переноске.

Telegram-канал Life Shot пообщался с мамой похищенного ребенка. По ее словам, женщина постучала к ней в окно и попросила позвать медсестру, так как она только что родила. Когда мама мальчика вернулась, то она встретила неизвестную уже в своей палате.

«Посмотрела ей в глаза и оторваться от них не смогла. Я спросила: „Как вы тут оказались?“ Она промолчала. Я сказала, что сестру так и не нашла, а она: „Как не нашла?“ Потом она же спросила: „А куда ты идешь?“ Я ответила, что в туалет. А она говорит: „Ну пошли“. И, понимаете, я пошла. Просто пошла, оставив ее в палате», — поделилась женщина.

По ее словам, она вспомнила о новорожденном сыне, только когда оказалась в туалете. Но когда она вернулась в палату, то малыша там уже не было. Женщина не исключила, что ее могли загипнотизировать.

Ростовские следователи завели уголовное дело по статье «Похищение несовершеннолетнего». В роддом приехали криминалисты, чтобы изучить место похищения. Поисками ребенка занялись сотрудники полиции и СК.