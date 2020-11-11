Момент нападения мужчины с топором на жену в ТЦ под Петербургом попал на видео

На кадрах видно, что подозреваемый в убийстве не сразу набросился на супругу. Перед нападением они разговаривают, стоя в узком коридоре между рядами магазинов. Спустя несколько секунд мужчина достает топор и наносит удары. Женщина умерла на месте.

Подозреваемого быстро задержали и увезли на допрос. Сейчас решают вопрос об аресте. Против него возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Знакомый с ситуацией источник рассказал «360», что подозреваемый целый год преследовал свою жену, которая не хотела жить с ним вместе и сняла квартиру. В прошлом месяце он отрезал ей ножом косу. У погибшей остались трое детей.