Эксклюзив 01 февраля 2023, 19:44 Момент избиения продюсера Леоновой в Санкт-Петербурге попал на видео Избиение продюсера Леоновой на Суворовском проспекте в Петербурге попало на видео

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Продюсера и SMM-специалиста Анну Леонову избили на Суворовском проспекте в Санкт-Петербурге. В распоряжении «360» появились кадры с моментом нападения на женщину.

На Леонову напали вечером 28 января около одного из домов на Суворовском проспекте. Продюсер шла по улице, когда на нее неожиданно напал мужчина. Он повалил женщину на землю рядом с остановкой и стал избивать. Прохожие не решились его остановить.

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«В полицию Центрального района поступило сообщение о госпитализации 39-летней женщины со следами побоев. Было установлено, что у дома № 36 по Суворовскому проспекту у потерпевшей возник конфликт с неустановленным мужчиной, который избил ее и скрылся», — сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

После оказания медицинской помощи потерпевшую отпустили домой в удовлетворительном состоянии. Правоохранители задержали подозреваемого 1 февраля в городе Мурино. Им оказался ранее судимый 40-летний уроженец Нижегородской области. По факту инцидента следователи возбудили уголовное дело.