Молоток для мяса и ножи нашли у орского подозреваемого в расчлененке

В квартире у подозреваемого в расчленении женщины нашли молоток для мяса и ножи. Эти предметы могут быть связаны с жестокой расправой. Информация об этом появилась на сайте СК по региону.

Следователи также установили личность женщины, которую нашли в Орске расчлененной в чемодане. Ею оказалась 39-летняя местная жительница.

«После установления личности погибшей были получены сведения о причастности к совершению данного преступления 42-летнего знакомого девушки. Данные сведения нашли свое подтверждение в ходе дальнейшего следствия», — говорится в сообщении.

Утром мужчину нашли и задержали. На сайте ведомства было опубликовано фото из квартиры. На кадрах видны два ножа и молоток для мяса. Не исключено, что они могут быть связаны с расправой над женщиной. Но это в ближайшее время установят эксперты.

Источник фото: пресс-служба СК по региону

Задержанный сознался в преступлении. Тело своей жертвы он расчленил и спрятал в чемодане, который был обнаружен накануне. СМИ писали, что чемодан с частями тела нашли дети, которые играли во дворе.