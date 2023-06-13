Криминал 13 июня 2023, 17:55 Молодых омичей будут судить за выращивание конопли на закрытом молочном заводе

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В Омской области двое молодых людей выращивали плантацию запрещенных растений на закрытом молочном заводе в селе Замелетеновка в Любинском районе, но попались полиции. Об этом сообщил сайт gorod55.ru со ссылкой на прокуратуру региона.

Молодые люди купили семена, оборудовали один из цехов всем необходимым и начали культивировать запрещенные растения. Всего они вырастили 34 куста конопли.

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Один из обвиняемых полностью сознался в преступлении, второй — отрицает свою вину. Омичам грозит до 10 лет тюрьмы каждому.

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