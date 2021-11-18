Молодых людей заподозрили в распространении наркотиков в Ижевске

Двух человек задержали по подозрению в распространении наркотиков в Ижевске. Об этом сообщил IZHLIFE со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СКР по региону.

Одному из подозреваемых 17 лет, второй — 18. По данным следствия, они делали закладки наркотиков. Им грозит срок до 20 лет.

Ранее полицейские Колумбии нашли и изъяли больше одной тонны кокаина. Такую партию преступники планировали экспортировать в Испанию.