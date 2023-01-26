Криминал 26 января 2023, 17:32 Молодых людей задержали под Ижевском по подозрению в убийстве женщины и ребенка

Читать 360tv в

В Ижевске правоохранители расследуют убийство 36-летней женщины и ее 12-летнего сына в селе Люкшудья. Об этом написал сайт Izhlife.

По данным следствия, инцидент произошел в ночь 24 января в Завьяловском районе. Двое молодых людей во время распития спиртных напитков решили напасть на своих соседей. Они взяли с собой топор и нож и, придя в квартиру к женщине и ее сыну, убили их.

Реклама

Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленники переместили тела в баню и подожгли. Сейчас правоохранители выясняют мотив и обстоятельства преступления.