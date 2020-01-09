Молодые люди ограбили родственника в Пензе, чтобы отпраздновать Новый год
В Пензе задержали двух молодых людей по подозрению в грабеже с применением насилия. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК.
По данным информагентства, после попойки с родственником подозреваемые решили похитить у мужчины телевизор и сдать его в ломбард. Хозяин квартиры попытался помешать подросткам, однако его ударили по улицу и все-таки унесли с собой устройство.
В комиссионном магазине грабители получили за украденный телевизор шесть тысяч рублей. На эти деньги они намеревались отметить Новый год. Молодых людей задержали. Оказалось, что раньше они привлекались к ответственности за разбой, угон и кражу. Возбуждено уголовное дело.