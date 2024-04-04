04 апреля 2024, 14:39
Молодую женщину заподозрили в убийстве новорожденного ребенка в Нижегородской области
В Кстове задержали 23-летнюю женщину, которая подозревается в убийстве новорожденной дочери. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на СУ СКР по Нижегородской области.
Женщина родила дочь в ванной и сразу же задушила ее, а потом спрятала тело за стиральной машинкой. Но потом у нежегородки началось кровотечение, и ее экстренно доставили в больницу. Врачи сразу поняли, что пациентка недавно родила, но ребенка при ней не было.
Реклама
Медики сообщили в полицию, при обыске квартиры правоохранители нашли тело младенца. Возбуждено уголовное дело.
Убийства
Дети
Реклама
Реклама