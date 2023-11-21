Криминал 21 ноября 2023, 10:53 Молодую мать в Апатитах обвинили в убийстве грудного сына за грязный подгузник СКР: в Мурманской области женщина задушила годовалого ребенка

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Жительница Апатитов созналась в убийстве годовалого ребенка. Следователи возбудили уголовное дело и назначили судебно-медицинские экспертизы, сообщила пресс-служба СУ СКР по Мурманской области.

Семья жила в доме в Московском переулке. Ночью с 19 на 20 ноября 20-летняя мать, по версии следствия, из-за «личной неприязни» задушила своего ребенка 2022 года рождения. Девушку задержали, она дала признательные показания. Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 105 УК России «Убийство малолетнего», назначили судебно-медицинские экспертизы и другие следственные действия.

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Где в момент убийства находился отец ребенка, в Следкоме не уточнили. Telegram-канал Shot заявил, что ему 19 лет. Семью уже привлекали за неисполнение родительских обязанностей. Старшему сыну три года, младший умер за два дня до дня рождения — ему исполнился бы один.

Около четырех часов утра он заплакал из-за грязного подгузника и разбудил мать. По информации канала, девушка избила ребенка. Скорая помощь констатировала смерть. Старшего сына изъяли.

В Новой Москве 41-летнюю женщину обвинили в убийстве новорожденного. Тело ребенка нашли в коробке во дворе на улице Яворки.