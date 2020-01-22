Молодожены устроили драку на свадьбе из-за пьяного персонала и тараканов

Новоиспеченным мужу и жене из Перми не понравилось, как прошла их свадьба. Организаторы отказались возвращать деньги за торжество, за что получили по полной от молодоженов.

Молодые люди, Сергей и Ирина Маноли, 14 апреля 2017 года вместе с гостями приехали в кафе. Но им не понравился накрытый для них стол. Пара заявила, что в салатах — тараканы, в грязных тарелках — волосы, а обслуживающий их персонал пьяный. Когда владельцы ресторана отказались возместить молодоженам ущерб, в ход пошли кулаки.

В итоге веселая компания избила главного организатора торжества Даниила Федорова, а также повара и официанта. Но этого влюбленным оказалось мало. Они все-таки силой отобрали у хозяев кафе деньги (7,5 тысячи рублей). Естественно, на этом история не закончилась, хотя до суда дело дошло не сразу. Свадьба прошла 14 августа 2017 года, а первое слушание по этому делу состоялось только 22 января 2020 года в Индустриальном суде Перми. Пару судят за грабеж и хищение чужого имущества.

Старший помощник прокурора Индустриального района города рассказал «360», что в начале вечера молодые вместе с друзьями веселились, но потом начали жаловаться на обслуживание.

«Заплатили такую сумму и испортили праздник», — говорит сейчас Сергей Маноли. При этом о каких именно деньгах идет речь, не известно.

Адвокат потерпевшего Сергей Боряшов заявил, что нет никаких доказательств того, что организатор плохо сделал свою работу. «Любая некачественная услуга должна быть предъявлена тут же», — подчеркнул Боряшов.

Если их вину признают, молодой паре грозит до семи лет лишения свободы.