Молодожены могут угодить за решетку из-за стрельбы во Владивостоке

По данным издания, новоиспеченные супруги устроили стрельбу 16 ноября около городского ЗАГСа. После задержания 24-летний мужчина признался, что арендовал в день свадьбы автомат и пистолет. По окончании церемонии бракосочетания он вместе с женой и приятелем несколько раз выстрелил из оружия в воздух.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту хулиганства. Следующие пять лет молодые могут провести за решеткой. Другой вариант — 500 тысяч рублей штрафа.