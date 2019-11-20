Молодожены могут угодить за решетку из-за стрельбы во Владивостоке
Во Владивостоке свадьба местных молодоженов закончилась на грустной ноте. Им грозит либо тюремная решетка, либо 500-тысячный штраф за стрельбу, передает «Газета.ru» со ссылкой на региональное управление МВД.
По данным издания, новоиспеченные супруги устроили стрельбу 16 ноября около городского ЗАГСа. После задержания 24-летний мужчина признался, что арендовал в день свадьбы автомат и пистолет. По окончании церемонии бракосочетания он вместе с женой и приятелем несколько раз выстрелил из оружия в воздух.
Правоохранители возбудили уголовное дело по факту хулиганства. Следующие пять лет молодые могут провести за решеткой. Другой вариант — 500 тысяч рублей штрафа.