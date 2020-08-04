Молодой житель Сибири чудом выжил после пули в лоб

Удивительный и вместе с тем страшный случай произошел в Ачинске в Красноярском крае. Парень во время уличного конфликта получил пулю в лоб и выжил. Его экстренно госпитализировали.

Местный телеканал «Оса» сообщил, что все случилось в Ачинске на улице Декабристов около дома № 44. Там прохожий не нашел общий язык с компанией молодежи. В итоге конфликт закончился стрельбой.

Один парень достал пистолет и начал стрелять. Пуля задела 22-летнего молодого человека. Она попала ему прямо в висок и в бедро. Пострадавший отказывался от госпитализации, но его все-таки доставили в больницу. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму. Сейчас состояние местного жителя оценивается как стабильное.

Видео с места ЧП появилось в Сети. На нем виден полицейский автомобиль, а также сотрудник правоохранительных органов и два человека. По-видимому, они являются свидетелями произошедшего.

После стрельбы полиция проводит проверку и устанавливает личность стрелявшего человека. Как отметили в краевом МВД, пока никто не задержан. Об этом написал портал «НКК».