Молодой житель Кемеровской области избил женщину битой

Жителя Ленинска-Кузнецкого Кемеровской области признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью. Он избил бейсбольной битой женщину. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МВД России по Кемеровской области.

Ситуация произошла в сентябре 2020 года. Злоумышленник поссорился со своим знакомым и предложил ему встретиться и разобраться. Однако оппонент пришел не один, а вместе с 35-летней подругой. Молодой человек начал избивать оппонента, однако тот увернулся и убежал. Тогда злоумышленник переключился на его спутницу и нанес ей удар по голове.

Пострадавшую госпитализировали. Медики диагностировали у нее переломы челюсти и голени, а также ссадины и ушибы.

«Рассмотрев материалы дела, суд счел вину фигуранта доказанной и назначил в качестве наказания два года условного лишения свободы», — рассказали в ведомстве.