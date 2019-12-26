Молодой россиянке едва не стоили жизни 3 тысячи рублей
В Ухте грабитель ворвался в овощную лавку и набросился с ножом на 23-летнюю продавщицу. Крики девушки о помощи никто не услышал, а грабитель скрылся с тремя тысячами рублей, оказавшимися в кассе. Об этом сообщил «Царьград».
Около шести часов вечера 25 декабря камера видеонаблюдения магазина зафиксировала страшную расправу. Покупатель выхватил нож и бил им девушку в живот, пока она не перестала двигаться.
Забрав из кассы три тысячи рублей и оставив жертву истекать кровью, преступник скрылся, сообщил портал «Дни.ру».
Чудом продавщица выжила. На данный момент она находится в реанимации местной больницы в стабильно тяжелом состоянии. Рассматривается вопрос о доставке ее бортом санавиации в Сыктывкар.
Полиция разыскивает преступника. Возбуждено уголовное дело.