Криминал 01 февраля 2024, 11:56 Молодой пермяк похитил из магазина 15 коробок конфет и успел съесть все улики МВД: в Перми мужчина успел съесть до задержания 15 похищенных коробок конфет

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Молодой житель Перми похитил из магазина 15 коробок конфет. Когда его задержали, он признался в преступлении и заявил, что все сладости успел съесть. Об этом сообщили в пресс-службе краевого главка МВД.

О преступлении правоохранителям сообщил директор одного из сетевых супермаркетов.

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По его словам, неизвестный мужчина пришел в магазин, долго ходил по рядам в торговом зале, рассматривал товары. После этого молодой человек спрятал в куртке 15 коробок конфет и направился к выходу мимо кассы.

Задержать преступника попытались сотрудники магазина, но он смог скрыться.

«От сотрудников уголовного розыска отделаться уже не получилось. Сыщики установили личность подозреваемого, задержали его и доставили в дежурную часть», — подчеркнули в ГУ МВД.

Оказалось, что мужчина — местный житель. Ему 20 лет. Ранее его уже привлекали к уголовной ответственности. Свою вину он признал и сообщил полицейским, что все конфеты уже съел.