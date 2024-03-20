Криминал 20 марта 2024, 15:35 Молодой парень в Новосибирской области напал на пожилых родственников с ножом из-за замечания

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В поселке Речник Коченевкого района 23-летний парень напал с ножом на своих бабушку и дедушку за то, что они делали ему замечания относительного его образа жизни. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на управление судебного департамента по Новосибирской области.

Внук нигде не работал, много пил и употреблял наркотики. После очередной попытки родственников его образумить молодой человек ушел из дома и вернулся лишь спустя несколько часов. Он был пьян и набросился на бабушку с дедушкой с ножом. Он не менее пяти раз ударил каждого из них, но, встретив сопротивление, сбежал.

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Медики своевременно оказали пожилым людям помощь, их удалось спасти. Молодого человека задержали, его на два месяца заключили под стражу.

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