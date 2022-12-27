Криминал 27 декабря 2022, 22:24 Молодой парень с Алтая зарезал своего отчима за просьбу помочь в огороде

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Убийство произошло в Алтайском крае. Там 19-летний подросток из районного поселка Благовещенск зарезал своего отчима за просьбу поработать в огороде. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на Следственный комитет региона.

Ситуация произошла 11 сентября. Отчим попросил парня поработать в огороде, однако тот отказался. Из-за этого между родственниками возник конфликт. В порыве ярости схватил кухонный нож и нанес супругу матери 11 ударов в область грудной клетки. На следующий день молодой человек избавился от тела, выкинув его в выгребную яму.

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Однако спустя время он не выдержал и рассказал обо всем полицейским. Теперь ему грозит до 15 лет заключения.

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