Криминал 29 декабря 2022, 16:47 Молодой парень отправился за решетку за убийство знакомого в Азове

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Житель города Азов в Ростовской области убил своего знакомого ножом. Молодого парня приговорили к 5,5 года лишения свободы, сообщил сайт rostovgazeta.ru.

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Прошлой осенью еще несовершеннолетний 17-летний молодой парень прогуливался со своими приятелями. Во время прогулки обвиняемый поссорился с 31-летним знакомым, после чего нанес ему удары ножом. От полученных ранений пострадавший скончался.