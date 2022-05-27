Молодой парень из Самары набросился с ножом на своего работодателя

19-летний житель Самары чуть не убил мужчину, который нанял его на работу в свой магазин. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области.

Владелец местного магазина предложил злоумышленнику поработать у него. Однако молодой человек не согласился на предложение и набросился на потенциального работодателя с ножом. В результате пострадавшего госпитализировали.

Юноша же добрался до своего съемного жилья, переоделся и попытался скрыться в Ульяновской области. В ведомстве отметили, что расследование уголовного дела о покушении на убийство завершено.