Молодой мужчина погиб в Красногорске во время катания на вейкборде

Выпускник престижного юридического вуза Тарон Бжоян любил спорт и наверняка не предполагал, что катание на вейкборде может оказаться смертельно опасным увлечением. Несчастный случай произошел в Павшинской Пойме. В 10-м часу вечера буксир с доской Бжояна двигался в направлении пирса, на швартовку. Во время очередного маневра Тарон не удержался на вейке и оказался в воде. По трагичному стечению обстоятельств, парень попал под траекторию движения другого судна. В условиях сумерек управлявший катером мужчина не заметил Тарона в воде и совершил наезд.

«Пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью. А водитель катера с места происшествия скрылся. В настоящее время подозреваемый задержан. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, после чего следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения», — сообщила старший помощник руководителя Следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.

Источник фото: телеканал «360»

Тарону было всего 25 лет, он был интеллигентным и добрым парнем, так о нем отзываются близкие и знакомые. Мужчина закончил юрфак и работал в крупной компании.

Источник фото: телеканал «360»

«Ну вот если людей по какой-то шкале проранжировать, то это был самый светлый человек, которого я знал. Люди могут в чем-то путаться. Но дети и животные всегда реагировали на Тарона как на светлую личность», — рассказывает супруг сестры погибшего Иван Сухих.

Источник фото: телеканал «360»

Родные Тарона задаются уместным вопросом — почему вейкборд-клубы выбрали именно этот участок акватории? Ведь движение маломерных судов в этой зоне практически невозможно контролировать.

«Я хотел бы, чтобы виновник понес справедливое наказание. Но и чтобы это не повторилось ни в какой семье. Как вообще была выдана лицензия этой компании? Как дальше будет продолжаться? Должны быть прокурорские проверки», — сказал супруг сестры погибшего Иван Сухих.

Мы постарались узнать истинное положение дел. Для этого пришлось обойти все яхт-клубы и вейкборд-станции в округе. Предположения близких Тарона подтвердились.

«Здесь это нормальная практика. Здесь приедь в выходные — так каждый на гидроцикле — он „под шафе“ гоняет», — говорит сотрудник пирса.

Источник фото: телеканал «360»

В таких условиях каждый заезд на вейкборде мог стать последним для одного из клиентов клубов. Корреспонденту «360» удалось установить, какая именно компания оказывала услугу Тарону в тот роковой вечер. Однако, никто из сотрудников во время нашего визита в этом не признался. Видимо, сохранению прибыльного бизнеса не должна помешать смерть одного человека.

«На месте этой лодки могла оказаться любая лодка, находящаяся в акватории в тот момент. Потому что буксировка любая в темное время суток запрещена! Там же не видно ничего было. Тем более было новолуние и луны не было», — сообщил сотрудник яхт-клуба Дмитрий.

Главной целью для родных погибшего парня является даже не наказание виновных. Близкие Тарона уверены: поднять вопрос безопасности сейчас — означает спасти не одну жизнь завтра.