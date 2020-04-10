Молодой человек похитил светильники со станции МЦД
Столичные правоохранители задержали 26-летнего жителя Долгопрудного, который украл светильники с одной из станций МЦД-1 (Московский центральный диаметр). Об этом сообщила «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу полиции.
По данным издания, сотрудники полиции нашли в гараже задержанного 65 украденных напольных электрических светильников. Тамже было и электрооборудование, похищенное со станций МЦД-1. Молодой человек сознался в содеянном.
«Он демонтировал на платформе оборудование, чтобы весной сделать себе таким же образом подсветку на дачной дорожке», — пояснили в пресс-службе.
Возбуждено уголовное дело.