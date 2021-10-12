Молодой человек погиб после драки около бара в Новокузнецке

18-летний молодой человек погиб в результате избиения около бара в Новокузнецке. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на СУ СК России по Кемеровской области.

Уточняется, что у него произошел конфликт с одним из посетителей, когда они находились еще внутри заведения. Потом они случайно столкнулись около бара, в результате чего оппонент избил молодого человека.

Скорую вызвали прохожие. Парня забрали в больницу. Через несколько дней он скончался.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был установлен и задержан. Со следствием обвиняемый сотрудничал, вину признал», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Мужчину отправили в тюрьму на 7,5 года.