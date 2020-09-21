Молодого петербуржца задержали по подозрению в убийстве матери

Женщину с множеством ножевых ранений нашли в одной из квартир Санкт-Петербурга. Полиция задержала возможного преступника. Им оказался 19-летний сын убитой.

«В результате проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий следователями совместно с сотрудниками полиции задержан молодой человек 2001 года рождения», — заявили в пресс-службе ГУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

Следствие считает, что парень 19 сентября поссорился со своей мамой. Все происходило в квартире в Красногвардейском районе города. В ходе конфликта молодой человек нанес матери множественные удары в шею и голову. После этого он сбежал.

В итоге молодого человека удалось задержать, решается вопрос о взятии его под стражу. По факту случившегося открыто уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». Расследование продолжается.