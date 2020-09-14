Молодого парня зарезали у бара в Екатеринбурге

В Екатеринбурге расследуют убийство молодого человека, которое произошло у бара «Американка» в ночь с 11 на 12 сентября. По горячим следам задержан подозреваемый — 18-летний местный житель.

Ему уже предъявили обвинение в убийстве, его зовут Кирилл. Он рассказал стражам порядка, что конфликт начался с просьбы дать закурить. Молодой человек, который впоследствии был убит, не отказал новому знакомому. Но между ними все равно завязался конфликт.

«Выяснить отношения молодые люди вышли за пределы бара. Оскорбительные слова по отношению друг к другу и послужили основной причиной для того, чтобы одна из конфликтующих сторон схватилась за нож», — сообщил порталу Е1.ru начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В итоге жертва получила десять ножевых ранений.

Представитель полиции отметил, преступление произошло в общероссийский День трезвости. Известные люди призывают в этот день отказаться от спиртного.

Следствие считает, что убийство произошло из-за случайного конфликта. Стражи порядка уже допросили свидетелей, в скором времени должен пройти ряд экспертиз. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.