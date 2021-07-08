Молодого мужчину убили недалеко от поселка Курорт-Дарасун в Забайкальском крае

Полицейские обнаружили обезображенное тело в лесу недалеко от поселка Курорт-Дарасун Забайкальского края. Следствию удалось установить, что тело принадлежит 20-летнему мужчине. В совершении преступления заподозрили его знакомых. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России.

Следователям удалось установить, кто именно причастен к убийству. Они задержали четверых подозреваемых. Полицейские подозревают, что молодые люди совершили преступление в состоянии алкогольного опьянения. Они поссорились с пострадавшим, после чего избили его и вывезли в лес.

В лесу нападавшие добили мужчину, а после закопали тело и скрылись. Один из-подозреваемых уже проходил по делу об убийстве. Нападавшим будет предъявлено обвинение. Уголовное дело будет направлено в суд.