Молодого человека зарезали в драке в Мытищах из-за громкой музыки

Молодой человек погиб после драки в Мытищах. Его ударили ножом во время потасовки из-за громкой музыки, сообщили в СУ СК РФ по Московской области.

Погибшему было 20 лет. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. По данным ведомства, минувшей ночью компания приятелей отдыхала на спортивной площадке рядом с жилым домом. Молодые люди выпивали и слушали музыку.

В это время мимо них проходили трое мужчин, которые сделали им замечание из-за слишком громко играющей музыки. Все вылилось сначала в словесную перепалку, а потом в драку с поножовщиной. Три человека были ранены, один молодой человек скончался, несмотря на попытку врачей спасти его жизнь. Еще двое находятся в больнице.

Участников драки доставили в следственный отдел и допросили. Также следователи установили, кто нанес пострадавшим ранения. В рамках дела назначены экспертизы, в том числе судебно-медицинская и молекулярно-генетическая.

По данным «МК», драка произошла на улице Мира. В больницу доставили молодых людей 23 и 25 лет, они, как и погибший, проживают в Мытищах.