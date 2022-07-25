Молодого человека заподозрили в угоне машины в Кемерове

В Кемерове задержали 18-летнего местного жителя, которого заподозрили в угоне машины. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное МВД.

За помощью к правоохранителям обратился 27-летний мужчина, который заявил об угоне своей старой машины. Полицейские поймали вероятного угонщика. Им оказался сосед потерпевшего. По его словам, авто долго стояло во дворе дома и на нем никто не ездил. Он решил, что автомобиль ничейный и решил прокатиться на нем.

«Через приоткрытое окно он взломал двери и проник в салон. После нескольких неудачных попыток завести отечественный автомобиль похититель позвонил знакомому, сообщил, что купил данное транспортное средство, и попросил отбуксировать его к себе во двор», — рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело.