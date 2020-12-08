Молодого человека заподозрили в убийстве пенсионерки из-за 300 рублей в Ленобласти
Тело 86-летней пенсионерки обнаружили в Ленобласти в Красном Бору. В ее убийстве подозревают 18-летнего соседа. Об этом сообщило ИА «Невские новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.
По предварительным данным, молодой человек пришел к женщине, чтобы одолжить денег. Возник конфликт. В результате парень ударил пенсионерку кочергой по голове и задушил ее. Из квартиры он похитил 300 рублей. Сейчас молодой человек задержан.