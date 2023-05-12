Криминал 12 мая 2023, 00:30 Молодого человека задержали по подозрению в угоне на Урале

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В Челябинской области задержали молодого человека, которого заподозрили в угоне авто. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное МВД.

За помощью к правоохранителям обратился 42-летний житель Златоуста, который заявил об угоне своей машины LADA. Под подозрение попал 18-летний знакомый потерпевшего. Оказалось, что во время поездки он был пьян и устроил ДТП с двумя другими авто. Подозреваемый попытался скрыться, но полицейские поймали его. Возбуждено уголовное дело.