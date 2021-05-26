Молодого человека задержали по подозрению в изнасиловании на парковке в Петербурге

Молодого человека из Санкт-Петербурга задержали по подозрению в изнасиловании девушки. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Преступник напал на девушку в подъезде и заставил сесть к нему в машину. Потом он отвез ее на парковку и изнасиловал.

Через несколько часов мужчину задержали. Выяснилось, что он уже был судим за хранение наркотиков. На него завели новое уголовное дело.