Молодого человека, угрожавшего устроить теракт в московской школе, отправили под арест

Молодого человека, обещавшего устроить теракт в одной из московских школ, арестовали по решению Мещанского районного суда. Его обвинили в попытке совершения хулиганских действий по мотивам ненависти.

Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия об избрании Арсению Кураеву меры пресечения в виде заключения под арест на 30 суток, то есть до 6 февраля 2022 года.

Адвокаты просили для Кураева более мягкой меры пресечения, но суд не счел верным соглашаться с ходатайством защиты.

О том, что молодой человек в возрасте 18 лет собирался устроить теракт в одной из московских школ, стало известно 7 декабря. О своих намерениях он заявил сам в социальных сетях, правоохранители заметили посты об этом и задержали его на подходе к школе. При Кураеве нашли пневматическое оружие, три газовых баллончика и три ножа.

Источник «360» рассказывал, что бывший ученик не отличался примерным поведением — продавал младшим сигареты, пил алкоголь прямо в здании учебного заведения и отправлял одноклассницам приватные фотографии.