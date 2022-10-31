Молодого человека подстрелили в Омске | 360°

Криминал 31 октября 2022, 18:07 Молодого человека подстрелили в Омске

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В Омске задержали 52-летнего местного жителя, которого заподозрили в стрельбе из обреза ружья. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на региональное МВД.

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Стрельба произошла на территории Ленинского округа во дворе одного из домов. Правоохранители предполагают, что мужчина повздорил с 16-летним молодым человеком и выстрелил в него, взяв из дома оружие. Юноша получил ранение груди. Возбуждено уголовное дело.