Молодого человека осудят за убийство в Пензенской области

По данным информагентства, в начале июня в овраге около одного из домов на Ульяновской улице компания распивала алкоголь. Двое собутыльников повздорили. Конфликт перерос в потасовку, которая закончилась поножовщиной. Один из участников драки достал нож и пырнул им оппонента в бедро, после чего скрылся. Пострадавший скончался на следующий день в больнице.

Нападавшего задержали. Уголовное дело направлено в суд.