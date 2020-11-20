Молодого человека осудят за убийство в Пензенской области
В Пензенской области перед судом предстанет 26-летний парень по обвинению в убийстве. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СКР.
По данным информагентства, в начале июня в овраге около одного из домов на Ульяновской улице компания распивала алкоголь. Двое собутыльников повздорили. Конфликт перерос в потасовку, которая закончилась поножовщиной. Один из участников драки достал нож и пырнул им оппонента в бедро, после чего скрылся. Пострадавший скончался на следующий день в больнице.
Нападавшего задержали. Уголовное дело направлено в суд.