Криминал 23 марта 2023, 13:16 Молодого человека обвинили в убийстве подростка в Красногорске СК: приезжего обвинили в убийстве подростка в Красногорске РИА «Новости»

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Приезжего мужчину обвинили в убийстве подростка, а также в покушении на жизнь еще одного человека в Красногорске. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области в своем Telegram.

«Следственным отделом по городу Красногорск ГСУ СК России по Московской области 20-летнему гражданину одного из соседних государств предъявлено обвинение в убийстве несовершеннолетнего и покушения на убийство еще одного человека», — сказано в сообщении.

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Утром 22 марта на проезжей части дороги в Красногорске произошел конфликт между мужчиной и двумя соотечественниками. В итоге обвиняемый схватил складной нож и нанес обидчикам ранения. Ведомство уточнило, что 17-летний молодой человек от полученных травм скончался на месте, его 18-летний приятель госпитализирован.

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Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, они забрали оттуда складной нож, на котором оставались следы крови. В скором времени пройдут молекулярно-генетическая и биологическая экспертизы. Свидетели и сам обвиняемый допрошены. Задержанному должны избрать меру пресечения. Правоохранительные органы в ходе расследования проверят, законно ли иностранные граждане находились на территории России.