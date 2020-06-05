Молодого человека избили и ограбили в Ленобласти

По данным издания, потерпевший обратился за помощью к полицейским 3 июня. По словам молодого человека, шесть малознакомых людей вскрыли его квартиру с помощью монтировки. Они избили его и украли 100 тысяч рублей, ноутбук, мобильный телефон, игровую приставку и телевизор.

4 июня стражи правопорядка поймали преступников. Среди них оказалась беременная женщина. С нее взяли подписку о невыезде, а остальных поместили в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело.