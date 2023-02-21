Криминал 21 февраля 2023, 16:33 Молодого человека из Новосибирской области осудят за избиение 17-летнего подростка

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Житель Татарского района Новосибирской области избил 17-летнего подростка в электричке. На данный момент сотрудники полиции завершили расследование уголовного дела. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу Управления на транспорте МВД России по СФО.

Как установили следователи, молодые люди ехали в электричке со станции Барабинск. В какой-то момент между ними возникла ссора. Пассажиры вышли в тамбур, где 19-летний злоумышленник ударил оппонента. После он схватил телефон пострадавшего и ударил им подростка по голове.

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На одной из станций нападавшего задержали. Против него возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью.

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