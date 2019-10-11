Молодая россиянка незаконно вывела за рубеж 1 млрд рублей

Полицейские и сотрудники ФСБ задержали россиянку, которую подозревают в организации незаконного вывода денег за рубеж. Речь идет о сумме более чем в миллиард рублей.

Денежные средства были переправлены за границу с 2015 по 2018 годы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России.

«Злоумышленники предоставляли в банки поддельные платежные поручения и, используя реквизиты подконтрольных фиктивных фирм, переводили денежные средства на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов», — пояснила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Правоохранители провели более 20 обысков на территории московского региона и в Санкт-Петербурге. Они обнаружили и изъяли свыше 200 печатей и штампов фиктивных организаций, порядка 100 ключей системы «Банк-Клиент», компьютеры и деньги — около 23 миллионов рублей.

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Следствие предполагает, что противоправную деятельность организовала 34-летняя женщина. Подозреваемой предъявили обвинения, задержали и оставили под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование уголовного дела по статье 193.1 УК РФ продолжается.