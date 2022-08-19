Молодая мать из Саратова выкинула новорожденного сына в яму

В Саратове в яме у жилого дома нашли мертвым новорожденного ребенка. В убийстве младенца заподозрили его мать, сообщили в пресс-службе СК РФ по Саратовской области.

Против местной жительницы возбудили уголовное дело об убийстве. Следователи выяснили, что днем 17 августа 24-летняя девушка родила сына. Ребенок появился на свет прямо во дворе дома по 3-му Рабочему проезду.

Чтобы избавиться от младенца, мать выкинула его в яму. В этот же день она обратилась за медицинской помощью и заявила о гибели новорожденного. Тело ребенка обнаружили в яме.

Результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что мальчик погиб из-за механической асфиксии.

Следователи собирают доказательства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

В начале августа в Челябинске около дороги обнаружили тело младенца.