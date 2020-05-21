Молодая мать из Коломны призналась, что задушила сына. Ей предъявили обвинение

Жительница Подмосковья призналась в убийстве девятимесячного ребенка. Сына 24-летняя девушка решила задушить из-за болезни малыша. Ей уже предъявили обвинения.

Молодая мать дала признательные показания на допросе, сообщили в пресс-службе СК РФ. Она не смогла смотреть на его мучения, поэтому и решилась на преступление.

«24-летней женщине предъявлено обвинение в убийстве девятимесячного сына. <…> Обвиняемая раскаялась в содеянном», — уточнили в ведомстве.

Следствие намерено ходатайствовать о ее аресте.

Мертвым девятимесячного ребенка нашел его отец. Мальчика задушили в детской кроватке. Матери дома не было. Один из соседей рассказал, что девушка оставила записку, в которой сослалась на усталость. Полиции удалось задержать девушку. Она пряталась в луховицком лесу.

Семью, в которой произошло убийство, называют адекватными людьми. В Коломенском городском округе они снимали квартиру. Оба — и отец, и мать — приезжие.